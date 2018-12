Sechs Zauberer im magischen Slam-Wettkampf

„Magic Maxl“ ist 12 Jahre jung und tritt am Freitag, 14. Dezember, gegen fünf andere Zauberkünstler an. Denn im Salzburger Marionettentheater findet das große Finale des Magic Slam Austria 2018 statt. Angelehnt an den Poetry Slam buhlen die Magier in ihrer jeweils 15-minütigen Darbietung um die Gunst des Publikums, das am Ende auch über den Sieger des Abends entscheidet.