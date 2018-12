Wenn ein Schlafplatz zur Überlebensfrage wird

Obdachlose sind in Innsbruck Teil des Stadtbildes. In Lienz, Schwaz, Kufstein oder Imst nimmt man sie nicht wahr. Doch sie sind da! Sie schlafen in Parks, am Ufer von Flüssen und Bächen, in leer stehenden Gebäuden. Oder sie finden für eine oder zwei Nächte bei Menschen Unterschlupf, die ihre Wohnungstüren öffnen.