Rapid ist für die schottische Invasion gerüstet

Aber Marek appelliert: „Ohne Karte braucht keiner zum Stadion zu kommen. Bei uns gibt es keinen Schwarzmarkt. Kein Rapid-Fan gibt seine Karte her.“ Sonst droht der Kühbauer-Truppe fast ein Auswärtsspiel. Und schon beim 1:3 in Ibrox spürten Kapitän Schwab und Co., was für eine „Druckwelle“ die Rangers-Fans erzeugen können.