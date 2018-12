Land entrümpelt Verordnung

In Hallwang wurde die neue Volksschule im Vorjahr eröffnet. Ohne Ausnahmebewilligungen von Bezirkshauptmann Reinhold Mayer wäre sie laut Verordnung gar nicht möglich gewesen. Dort ist etwa in Paragraph 6 in 17 Punkten geregelt, was ein Klassenzimmer enthalten muss – vom Bundeswappen über den Kreidebehälter über einen TV-Anschluss bis zu zwei Mistkübeln, von denen einer verschließbar sein muss.