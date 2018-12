Vom Tuntenball bis in die legendäre Gruabn

Vom schrillen Ball zu alten Postkarten

Der Ausstellungsreigen im Jahr 2019 beginnt am 12. Februar mit einem Rückblick auf „30 Jahre Tuntenball“, ab 25. April feiert man in der Gotischen Halle den 100. Geburtstag der legendären Gruabn mit einer großen Schau. Von 8. bis 12. Juli steht das Haus mit „Bingobongo - Die Kinderstadt“ ganz im Zeichen der kleinen Besucher. Danach ist das Haus neun Wochen lang für Renovierungsarbeiten geschlossen, ehe es am 18. 9. mit der Schau „Brücken, Bäder, Boulevards“ wiedereröffnet wird. Ab 2. 10. gibt man Einblicke in die Postkarten der historischen Untersteiermark ab 13. 11. zeigt man Fotografien von Madame d’Ora.