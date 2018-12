Diese Waschmaschine holte im Test den ersten Platz

Die Maschinen wurden zunächst hinsichtlich ihrer Grundfunktionen getestet, ob Sie gut Waschen, Spülen und Schleudern. Anschließend zog man auch die Umwelteigenschaften in Betracht, wie viel Wasser und Energie die Geräte benötigen. Außerdem durchliefen alle Waschmaschinen eine Dauerprüfung, wobei sie auf die Prävention von Dauerschäden getestet wurden. Die Wasch-Wertung floss mit 40 Prozent in die Wertung ein und war somit die wichtigste Kategorie. Die Dauerprüfung wurde mit 20 Prozent gewertet, 15 Prozent gingen an Handhabung und Umwelteigenschaften, der Rest floss in die Kategorie Schutz vor Wasserschäden. Unter allen Geräten überzeugte das Modell von Bosch am meisten.