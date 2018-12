Barcelona will Girona-Spiel nicht in USA austragen

Der Streit um die Austragung von Spielen der spanischen La Liga in den USA geht weiter. Nach u.a. dem Nationalverband RFEF sowie Rekordmeister Real Madrid hat am Montagabend auch der FC Barcelona seinen Unwillen deponiert. Die Katalanen erklärten, ihr Spiel gegen den FC Girona am 26. Jänner nicht - wie von der Liga geplant - in Miami austragen zu wollen.