Saalbach ist schon fit für den Weltcup

„Ein Traum“, jubelt Bartl Gensbichler im dichten Schneetreiben am Zwölferkogel. „Jetzt müsste schon die Welt untergehen, damit das Rennen nicht stattfindet.“ Über 50 Zentimeter Neuschnee waren am Sonntag und Montag gefallen, hatten das Glemmtal in ein Winterparadies verwandelt. „Die Rennpiste hat eine durchgängige Kunstschneeauflage von 40 Zentimeter“, erklärt Pistenchef Fritz Steger, der mit Team der Saalbacher Bergbahnen bereits im Vorfeld Großes geleistet hatte. „Sobald der Schneefall nachlässt, werden wir die Zäune an ihre Positionen bringen.“ Dafür stehen annähernd 50 Skiclub-Mitglieder Gewehr bei Fuß, warten nur auf den Einsatzbefehl per SMS.