Für schnellere Hilfe bei Notfällen am Katschberg

Bis im Ernstfall Sanitäter und Notarzt am Katschberg ankommen, kann es je nach Wetter zehn bis 20 Minuten dauern. Und diese Zeit kann einem ewig vorkommen, das musste die Familie von Florian Kerschhaggl vom Alpengasthof Bacher am Katschberg bereits selbst erfahren. „Wir haben damals gespürt, wie wichtig es ist, dass gleich jemand da ist, der sich auskennt“, so der Juniorchef, Rot Kreuz-Sanitäter und Feuerwehrmann, der jetzt Ersthelfer ist. Vor gut einer Woche bekam er einen Rucksack und einen Defibrillator gestellt. Bei Einsätzen wird er neben dem Roten Kreuz und Dr. Sabine Neumayer alarmiert und ist binnen weniger Minuten bei den Patienten.