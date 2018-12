Mexikanerin (26) ist neue schönste Frau der Welt

Die Mexikanerin Vanessa Ponce de Leon ist die neue schönste Frau der Welt: Die 26-Jährige wurde am Samstag in der südchinesischen Stadt Sanya in der Provinz Hainan zur Miss World 2018 gekürt. Ponce de Leon wurde in einer emotionalen Zeremonie von der Gewinnerin des vergangenen Jahres, der Inderin Manushi Chhillar, gekrönt.