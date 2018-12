Tiere sagen Danke - „Sam“

Weil sich „Sam“ im Umgang mit anderen Hunden nicht so leicht tut und ein impulsives Wesen besitzt, hatte der Rüde es schwer, Paten zu finden. Mit Robert Ecker aus Linz hat die Chemie von Anfang an gestimmt. Zuerst brachen tägliche Spaziergänge das Eis und irgendwann durfte der Hund bei Robert einziehen. Seitdem hat „Sam“ so viel von seinem Herrchen gelernt. Am elterlichen Bauernhof sah er zum ersten mal Kühe, Pferde und auch Katzen. Und noch immer darf er seine Artgenossen aus dem Tierheim besuchen, die zu seiner „Gang“ geworden sind.