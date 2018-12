Herzogin Meghan: Hausgeburt mit Hypnobirthing

Traditionelle Rollenbilder soll es nicht geben. So will Meghan ihrem Kind, sollte es ein Prinz werden, niemals kurze Hosen und Kniestrümpfe anziehen, wie es in britischen Adelskreisen üblich ist. Auch die klassische Vater-Mutter-Rolle will sie nicht. Die Herzogin wünsche sich, dass Harry sich öfter mit dem Baby in der Öffentlichkeit zeigt. Da sind wir einmal gespannt, ob wir 2019 viele Fotos mit Harry mit Babytrage im Park sehen werden.