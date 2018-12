Ein neuer „Chef“ für alle steirischen Skigebiete

Nachdem Arthur Moser mit Jahresende den Hauser Kaibling verlässt und eine neue Manager-Position in Salzburg einnimmt (siehe Bericht hier), braucht es einen neuen Obmann in der Fachgruppe Seilbahnen in der steirischen Wirtschaftskammer. Nun steht es endgültig fest: Es ist Fabrice Girardoni, der Geschäftsführer am Stuhleck.