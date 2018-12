Treibjagden: Gemetzel oder Notwendigkeit?

Für Tierfreunde sind die Videos, die derzeit im Internet kursieren, kaum zu ertragen. Jäger grenzen ein Feld ein, keiner käme an ihnen vorbei. Ein Hase schlägt verzweifelt Haken, rennt um sein Leben. Der Hund dahinter. Die Situation ist ausweglos. Schüsse. Der Hund bringt den toten Hasen. Im Vorjahr wurden in der Steiermark gut 8000 Fasane ausgesetzt – und 5972 abgeschossen. „Seit Jahren verfolge ich das Treiben mancher Jäger, die ich als ,Schießer’ bezeichne – denn mit Jagd hat das nichts zu tun“, kritisiert David Richter, Sprecher des Vereins gegen Tierfabriken. Vor allem das Aussetzen ist ihm ein Dorn im Auge: „Tausende Fasanen-Jungtiere werden jedes Jahr gekauft und in Aufzuchten mitten in den Wald gebracht.“ Später würden (auch) diese Tiere dann bei Treibjagden aufgescheucht und geschossen, manchmal nur wenige Meter vom Ort des Aussetzens entfernt. „Das ist laut Jagdgesetz verboten, trotzdem wird es gemacht“, so Richter.