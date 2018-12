Univiertel-Wirte erobern jetzt auch die FH-Gegend

In dem neuen, großen Wohnkomplex in der Grazer Eckertstraße, hinter dem Hauptgebäude der FH Joanneum, hat ein neues Lokal aufgesperrt. „Campus Café“ heißt es. Die Betreiber sind - im positiven Sinne - stadtbekannt: Cosimo Ursi, dem auch das „Cosimo“ in der Hofgasse neben der „Bäckerei Edegger“ gehört, und Alex Ritter, der Chef vom „Kulturhauskeller“.