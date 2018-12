Forscher suchen Erdzwillinge bei kühlen Sternen

Auf der Suche nach bewohnbaren Planeten außerhalb unseres Sonnensystems haben Forscher jetzt ein ehrgeiziges Projekt gestartet: Vier Teleskope sollen ab Jänner am Observatorium der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile bei ultrakühlen Sternen nach solchen Planeten suchen, wie die ESO mit Sitz in Garching bei München am Mittwoch mitteilte.