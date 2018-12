Haidara-Abschied? Leipzig plant Transferoffensive

In den „Bullen“-Derbys in der Europa League musste sich RB Leipzig zweimal Red Bull Salzburg geschlagen geben. Im Winter plant der deutsche Bundesligist eine Transferoffensive. Die große Frage aus österreichischer Sicht: Schlagen die Leipziger auch in Salzburg zu? Schon im Winter soll der Transfer von Amadou Haidara über die Bühne gehen.