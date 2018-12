Tiere sagen Danke - „Timmy“

Nachdem sich sein Besitzer nie gemeldet hat, stellten wir „Timmy“ in unserer Tierecke vor. Zu „Timmys“ großem Glück schlugen Martina und Werner Krammer aus der Weststeiermark auch an diesem Tag die „Krone“ auf. „Nach dem Tod unseres Maltesers war die Trauer noch sehr groß. Aber dann haben wir ‘Timmy‘ gesehen, über sein Schicksal gelesen und gewusst: Er wird unser neues Familienmitglied! Er hat sich sofort in unsere Herzen geschmeichelt, wir lieben ihn einfach über alles“.