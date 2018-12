Schweres Seebeben und Tsunamiwarnung im Pazifik

Sirenen warnten Bevölkerung

Laut der US-Erdbebenwarte USGS befand sich das Zentrum der Erschütterungen im Meer - 168 Kilometer südöstlich der Gemeinde Tadine auf der Insel Mare. Das Beben ereignete sich demnach in zehn Kilometern Tiefe. Um 15.29 Uhr (Ortszeit) warnte der Zivilschutz mit Sirenen vor dem Tsunami. An einigen Küstenabschnitten waren die Bewohner aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. „Die Beobachtungen bestätigen, dass die Intensität des Tsunami stark abnimmt und dass er kein großes Risiko mehr für die Bevölkerung darstellt“, hieß es in einer Mitteilung des Zivilschutzes.