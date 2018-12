Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh

Krippen flogen einst aus Kirchen hinaus

Die Büroangestellte aus Grafendorf belegte einen Meisterkurs in Innsbruck, um das Kunsthandwerk von Grund auf zu lernen. Seither fungiert sie in der Oststeiermark selbst als Kursleiterin und Botschafterin dieser uralten Tradition. „Krippen gab es seit dem 2. Jahrhundert“, klärt Lechner auf. „Aber bis ins 18. Jahrhundert standen sie nur in Kirchen.“ Dann kam Aufklärer-Kaiser Joseph II. - und verbannte den „Krempel“ aus Gotteshäusern. „Also nahmen die Leute die Krippen in ihre Privathäuser auf.“