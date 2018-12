Messerstich nach Rempelei: Sieben Jahre Haft

Videoaufzeichnung der Tat

Das Beweisverfahren dauerte nicht lange, da die Tat auf Video festgehalten wurde. So war der 39-Jährige bei dem Angriff zu Sturz gekommen, als er am Boden lag, stach der 36-Jährige zu. Der Messerstich ging in die Lunge, der 39-Jährige erlitt eine Einblutung ins Lungengewebe und Schnittwunden am linken Arm und der Hand sowie am rechten Unterarm - laut Gerichtsmediziner Christian Reiter Abwehr- und Deckungsverletzungen.