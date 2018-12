Chanel verzichtet auf Pelz und exotisches Leder

Der französische Modekonzern Chanel verzichtet künftig in seinen Kollektionen auf Pelz sowie Krokodilleder und andere exotische Tierhäute. Das hat Bruno Pavlovsky, Präsident der Mode-Abteilung des französischen Luxushauses, Montagabend angekündigt. Tierschützer bejubelten die Entscheidung nach dem Motto „No more Croco for Coco“.