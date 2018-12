EU will „Nomadentum“ der Lkw-Fahrer beenden

Wenn es nach dem Willen der EU-Staaten geht, sollen Lkw-Chauffeure nicht mehr in ihren Fahrerkabinen schlafen dürfen und in Zukunft das Recht haben, alle drei bis vier Wochen heimzukommen. Darauf hat sich der Verkehrsministerrat nach Marathonverhandlungen in der Nacht auf Dienstag geeinigt. Die EU will damit das derzeit bestehende „Nomadentum“ von Lkw-Fahrern - wochenlange Touren ohne feste Unterkünfte - beenden. Damit das Paket in Kraft tritt, muss das EU-Parlament noch zustimmen.