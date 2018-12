Nie mehr aufgeladene Haare im Winter!

Arganöl wird seit Jahrhunderten in arabischen Ländern aufgrund seiner heilenden Eigenschaften geschätzt. Vor allem in der Kosmetik wird Arganöl häufig eingesetzt. Es wirkt belebend und schützt vor Zellschäden, außerdem stärkt es das Immunsystem. Dieses Produkt eignet sich vor allem für feines und geschädigtes Haar. Es verleiht Ihrem strapaziertem Haar Glanz und macht es besonders weich. Außerdem enthält es keinerlei Sulfate oder Alkohol und wurde nicht an Tieren getestet. Geben Sie das Öl einfach nach dem Waschen in die Haare, Ausspülen ist nicht nötig. Sie können das Öl auch in die trockenen Spitzen einarbeiten, dann werden diese weich und geschmeidig.



Inhalt: 100 ml

Preis: 23,45€

Hier geht‘s zum Haaröl.