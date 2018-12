Grüner lässt sich mit Heli zu Wanderung fliegen!

Ministerium: „Andere Verkehrsmittel waren nicht möglich“

Das Staatsministerium in Stuttgart bestätigte gegenüber der „Bild“ die Reise. „Aufgrund des engen Terminkalenders des Ministerpräsidenten wäre der Termin in Bad Wurzach an diesem Tag bei Nutzung anderer Verkehrsmittel nicht möglich gewesen.“ Wie die „Bild“ errechnete, hätte die Reise per Zug drei Stunden 50 Minuten gedauert, der Flug dauerte nur 45 Minuten.