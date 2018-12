Last-Minute-Sieg für Rapid in Innsbruck

Rapid hat die Hoffnung auf eine Teilnahme an der Meisterrunde der Bundesliga am Leben erhalten. Die Hütteldorfer feierten am Sonntag dank eines Treffers des eingewechselten Veton Berisha in der 92. Minute einen 1:0-Auswärtssieg gegen Wacker Innsbruck und liegt damit nur noch drei Punkte hinter dem maßgeblichen sechsten Platz.