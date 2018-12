1 Jahr Bischof Hermann: Das sagen Wegbegleiter

Der Innsbrucker Pfarrer und Dekan Bernhard Kranebitter

„Bischof Hermann verkündet das Evangelium in einer frischen, zeitgemäßen Sprache. Mit großem Interesse am Leben des Einzelnen geht er auf alle Menschen zu. Er steht für ein Miteinander aller in der Diözese. Engagiert setzt er auch auf eine stärkere Beteiligung von Frauen und von Verheirateten bei der Leitung der Pfarren und in den einzelnen Seelsorgeräumen.“