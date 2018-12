Angehende Ärzte wurden zu Lebensrettern in Wien

Die Helfer begannen mit der Reanimation, auch ein Defibrillator aus dem Hotel kam zum Einsatz. Nahezu zeitgleich - drei Minuten waren laut Corina Had von der Wiener Berufsrettung seit dem Herzstillstand des Mannes vergangen - hielt auch ein Rettungswagen am Ort des Geschehens. Das Rettungsteam war eigentlich gerade mit einem leicht verletzten Patienten an Bord auf dem Weg ins Krankenhaus. Verstärkung wurde nachalarmiert, indes übernahm das Team die Wiederbelebung des Patienten.