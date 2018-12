Messerstich bei Autokauf - Steirer schwer verletzt

Weil ihm ein Auto, das er kaufen wollte, zu teuer war, hat ein in Salzburg lebender Deutscher am Freitagabend im steirischen Langenwang zugestochen. Danach flüchtete er mit dem Auto, wegen dem der Streit eskaliert war. Das Opfer wurde notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. Der mutmaßliche Täter wurde am Samstag festgenommen.