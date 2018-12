Tiere sagen Danke - „Xenia“

„Xenia“ wurde am 4. August in der „Krone“-Tierecke vorgestellt. Einige Tage später erreichte uns die wunderbare Nachricht der Pflegestelle: „Das alte Mädchen Xenia hat ein Zuhause gefunden! Sie ist zu einem Ehepaar in den 7. Wiener Gemeindebezirk gezogen! Sehr nette Leute, die auch ein Haus im Waldviertel haben! Vielen Dank! M. Melcher“. Seither erlebt „Xenia“ bei Familie Haller (im Bild mit ihrem neuen Herrli) jeden Tag den Himmel auf Erden!