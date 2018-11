Hausmeister schoss bei Ministertreffen auf Tauben

Der Fall machte nicht nur in Österreich Schlagzeilen: Mitten im auf höchster Sicherheitsstufe laufenden EU-Ministertreffen in Innsbruck brach an jenem Freitag unter den zahlreichen Polizisten frühmorgens plötzlich Hektik aus. Eine Passantin entdeckte auf einem Dach mitten in der Landeshauptstadt nämlich einen Mann mit einer Langwaffe und schlug Alarm. Die schwer bewaffneten Beamten stellten aber rasch fest, dass der mögliche Attentäter nicht Jagd auf Minister, sondern auf Tauben machte.