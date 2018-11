Mit Stahlkappen-Schuhen auf Ex-Ehefrau eingetreten

Der 31-Jährige war am Montagabend in die Wohnung seiner Ex-Frau in Pulkau gekommen, nachdem er sie zuvor am Telefon wüst beschimpft hatte. Plötzlich rastete er völlig aus, trat der 33-Jährigen mehrfach ins Gesicht, gegen den Rumpf und den Rücken. Außerdem schlug er den Kopf des Opfers gegen einen Heizkörper und den Boden, ehe er ein Stanleymesser zückte und die Frau damit am Hals verletzte.