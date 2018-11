Knapper Freispruch bei Prozess um Raubversuch

Am Weg zu Vorstellungsgespräch überfallen

Der damals 31 Jahre alter Wissenschaftler war am 10. Dezember 2012 auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch von zwei Tätern beim Überqueren der Straße angegriffen worden. Er kassierte an einer Kreuzung von einem entgegenkommenden Mann einen Faustschlag mitten ins Gesicht. Als er sich nach seiner Brille bücken wollte, die ihm der Angreifer vom Gesicht geschlagen hatte, riss dieser ihm den rechten Arm in die Höhe, während ihm sein Komplize mit dem Fuß auf die Schulter trat. Beide Männer griffen ihrem wehrlosen Opfer dann in die Mantel- bzw. Gesäßtasche, um an dessen Geldbörse zu gelangen.