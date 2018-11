Polizei forscht „fleißigen“ Serientäter aus

Eine Trafik, ein Blumengeschäft, eine Fahrschule, Wirtshäuser und andere Betriebe - sie alle bekamen in den vergangenen Monaten Besuch von dem gebürtigen Wiener. Der 31-Jährige hatte meist Bares im Visier, auch Zigaretten, Schnaps und Naschereien nahm der Serientäter bei seinen nächtlichen Streifzügen mit. Auch Einbrüche in mehrere Schulen in der Region sollen auf das Konto des Mannes ohne festen Wohnsitz gehen.