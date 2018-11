Max Giesinger: „Ich bin nicht immer Herkules“

„Krone“: Max, „Die Reise“ nennt sich dein drittes Album. Ein Wort, dass man natürlich in unterschiedlichste Richtungen interpretieren kann. Was war dein Gedanke dahinter?

Max Giesinger: Ich sehe den Titel als Reise im mobilen Sinne, weil ich doch zwei Jahre lang fast nonstop unterwegs war. 2016 war meine Ansage klar, dass wir jedes Konzert spielen würden, was wir angeboten kriegen, weil es so lange dauerte, bis die Sache wirklich lief. Auf der Bühne zu sein war immer mein Hauptanreiz und es fällt mir schwer, mal die Gitarre nicht in der Hand zu haben. Am Ende waren wir mehr unterwegs als zuhause und dann habe ich mich gefragt, ob nun Karlsruhe, Hamburg oder der Nightliner mein Daheim sein würden. Andererseits war es auch eine gedankliche Reise. Ist es ein erstrebenswertes Dasein, immer unterwegs zu sein? Soll man nicht auch mal zu sich zurückkehren und reflektieren, was passiert? Für das Privatleben war nicht viel Zeit und ich lernte, dass die Balance stimmen muss. Ich will nicht durchgehend unterwegs sein, aber mir fällt nach einer Woche schnell die Decke auf den Kopf. Es ist ein Wechselspiel aus beiden Seiten. Manchmal mit Kumpels Monopoly zu spielen ist aber auch etwas, das zur Realität gehört und nicht jeden Abend vor 5000 Leuten zu spielen.