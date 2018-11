Pro & Contra zum neuen Wiener Hundegesetz

„Rassen müssen schlechtes Image loswerden“

Ich könnte weinen, wenn ich so wie erst vor einigen Tagen, vor der Apotheke drei junge Staffwelpen angehängt sehe. Jeder einzelne Passant wurde von den drei entzückenden Tieren freundlich und schwanzwedelnd begrüßt. Meine sofort gehegten Befürchtungen bewahrheiteten sich leider: Der Halter der drei Hundebabies, besorgte sich gerade Methadon. Ein Ersatzdrogenmedikament. Höflich sprach ich ihn an und bat ihn mir doch die drei Hunde zu überlassen, damit er sich vorrangig um sich selbst kümmern könne. „Futter kannst mir geben, damit sie was zu fressen haben, aber die gib i nur für Geld her.“ so seine Antwort. Weiters ließ er mich wissen, dass er jedes Jahr mehrfach Würfe haben würde, um so an Geld zu kommen. Es sind leider oft solche Umstände, die aus entzückenden Welpen verhaltensauffällige Hunde machen. Mir ist es seit langem ein Anliegen, all diesen Rassen zu helfen, ihr schlechtes Image los zu werden. Wir berichten von Listenhunden, die im Dienste der Menschheit unglaubliches vollbringen. Vom Krebsspürhund bis hin zum Lawinensuchhund. Also Tiere, die dem Menschen absolut nicht gefährlich sind sondern ganz im Gegenteil: Listenhunde, die Menschenleben retten!