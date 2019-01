Diese 9 Dinge werden Meghans Kinder nie tun dürfen

9. Geschenke unter der Baum legen

Die Royals legen zu Weihnachten die Geschenke nicht unter den Christbaum, wie es bei uns Tradition ist. Stattdessen warten die Packerl auf einem Tisch aufs Auspacken. Die Bescherung findet dafür nicht, wie sonst im anglikanischen Raum, am 25. Dezember in der Früh, sondern wie auch in Österreich am 24. Dezember statt - pünktlich zur Teatime.