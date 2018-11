Konzentration von Treibhausgas so hoch wie nie

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hat kurz vor der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz einen alarmierenden Befund veröffentlicht: Die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre der Erde stieg auf einen neuen Höchststand, zitierte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas am Donnerstag in Genf aus dem Jahresbericht 2018.