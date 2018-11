Schüsse gelöst: Polizeiaspirant in Bein getroffen

Brisanter Vorfall am Mittwoch in Graz am Rande der Wirtschaftskonferenz SME Assembly, die im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft derzeit abgehalten wird: Beim Entladen eines Sturmgewehres der Polizei lösten sich laut „Krone“-Informationen mehrere Schüsse . Ein Polizeiaspirant (23) wurde verletzt.