Der Schenk kann es einfach nicht lassen

Während andere an diesem Punkt schon schnaufen, kommt der Grandseigneur erst richtig in Fahrt. „Ich bin eigentlich ständig im Dienst und den möchte ich in naher Zukunft nicht beenden“, so Schenk. „An Pension denkt man immer, das ganze Leben habe ich an Pension gedacht. Aber solange man gefragt wird und der Saal voll ist ...“ Und der ist in den Kammerspielen der Josefstadt immer noch voll. Dort steht er mit Harald Serafin in „Schon wieder Sonntag“ nach wie vor auf der Bühne.