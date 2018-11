Katzenhaus im Burgenland wird eröffnet

Shoppen, Punsch trinken und Gutes tun

Eröffnet wird das Haus am Sonntag ab 14 Uhr, zu Führungen kann man sich unter Tel.: 0676/641 28 75 anmelden. Von 26. bis 30. November ist das Katzenhaus täglich von 17 bis 18 Uhr offen. Beim Adventbasar finden sich dann Weihnachtsdeko, Adventkränze, Kuchen und Glühwein. Der Erlös kommt den Tieren zugute. Futterspenden können auch per Post (Föhrenstraße 48, 7410 Loipersdorf) gesendet werden. Spenden an IBAN AT68 5100 0902 1424 4900.