Crash beim Überholen: Fahrzeug landet in Bachbett

Spektakulärer Verkehrsunfall am Dienstag in Walchsee! Ein Senegalese (38) rammte mit einem Firmenwagen im Zuge eines Überholmanövers auf der B172 den Pkw eines 85-jährigen Tirolers. Das Fahrzeug des Einheimischen wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert, der Firmenwagen landete in einem ausgetrockneten Bachbett, nachdem sich dieser zuvor mehrmals überschlagen hatte.