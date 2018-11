Mel B: Ohne Kokain ging bei ihr gar nichts

Im Jahr 2014 war die jetzige „America‘s got Talent“-Jurorin Jurorin in einer britischen Castingshow gewesen. Sie saß am Jury-Tisch der Talentsuchesendung „The X Factor“. Den Drehtag habe sie nur mit großen Mengen Drogen überstanden, wie sie jetzt zugab. Bis zu sechs Lines habe sie an so einem Tagen gebraucht.