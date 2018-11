Bischof lässt sich in Porsche von Kindern ziehen

Mit einer Prozession hatte Gwann Sultana seine Wahl zum Erzbischof in Żebbuġ, einer der ältesten Städte auf Malta, feiern wollen - so weit so gewöhnlich. Eher befremdlich mutete dann jedoch der Auftritt des 47-Jährigen an: In einem Porsche-Boxter-Cabrio „thronend“, ließ sich Sultana von 50 weiß gekleideten Kindern durch die Gassen ziehen - noch dazu bei Regen.