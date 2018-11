Linzer Pfarrer bietet Katze „Blacky“ nun Asyl an

„Ich nehme die Katze gerne auf“, bietet der Linzer Pfarrer Franz Zeiger, der für seine Tiersegnungen bekannt ist, „Blacky“ jetzt Kirchenasyl in der Landeshauptstadt an. Bekanntlich hatte die Pfarre in Schwanenstadt gedroht, die schwarze Katze, die sich am Friedhof häuslich eingerichtet hatte, „entfernen“ zu lassen.