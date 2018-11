Jeder Steirer produziert 451 Kilo Müll im Jahr

Eine Welt haben wir bekanntermaßen. „Mit dem, was wir an Ressourcen verbrauchen, müssten die Amerikaner 8,6 Welten haben, wir Europäer 4,9.“ 26.000 Kilo an Rohstoffen verbraucht jeder Österreicher im Schnitt; in Indien kommen 200 Kilo auf jeden Einwohner. Und das bei exorbitantem Anstieg der Weltbevölkerung: „1,8 Milliarden waren es vor 100 Jahren. 10 Milliarden werden es laut Prognosen 2050 sein.“