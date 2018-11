Österreich-Gegner Nordirland holt 0:0 gegen Irland

Nordirlands Fußball-Team, das am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) im abschließenden Nations-League-Match in Belfast Österreich empfängt, hat am Donnerstagabend in einem Testspiel in Dublin ein 0:0 gegen Irland erreicht. Da sich Österreich und Bosnien-Herzegowina in Wien ebenfalls torlos trennten, müssen die bisher punktlosen Nordiren in die dritte Nations-League-Leistungsstufe absteigen.