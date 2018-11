„Es war falsch!“ Ribery-Entschuldigung im Video

Franck Ribery vom deutschen Meister Bayern München hat sich bei dem von ihm attackierten französischen TV-Mitarbeiter Patrick Guillou entschuldigt. „Es war natürlich falsch, was ich gemacht habe. Es ist immer schwierig nach einem Spiel, weil ich sehr emotional war. Ich habe zu Patrick Entschuldigung gesagt, auch an seine Familie“, sagte Ribery in einem Video (siehe oben).