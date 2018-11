Bayern vor Coup: Einigung mit Arsenal-Star

Transfer-Offensive?

Er wäre wohl einer von vielen Neuzugängen beim deutschen Rekordmeister. Bayern-Präsident Uli Hoeneß kündigte für nächsten Sommer bereits so etwas wie eine Transfer-Offensive angekündigt. 2019 werden die Bayern „das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern“, erklärte der Clubchef. Die Bayern liegen nach der 2:3-Niederlage in Dortmund am vergangenen Wochenende nur auf Rang fünf der deutschen Bundesliga.