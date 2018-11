Der Alpenpokal Weissensee: Stocksport auf Natureis

Eisstockschießen ist ein alter Volkssport und auch wenn man ihn am Weissensee nicht erfunden hat, so kennt man sich hier besonders gut damit aus. Der Weissensee hat die Veranstaltung nicht zufällig ins Leben gerufen: Abgesehen von den idealen natürlichen Voraussetzungen und der Tatsache, dass man sich am See mit großen Turnieren bestens auskennt, war der Weissensee bereits öfters Austragungsort von Stocksport-Events. Nicht nur das, auch ein saftiges Preisgeld wird unter den nationalen und internationalen Stockteams ausgespielt - es geht um insgesamt € 3.000,- für die ersten drei Plätze!